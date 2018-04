Autofahrer stand unter Drogeneinfluss

Ein 34-jähriger Autofahrer musste sich am Dienstagmittag im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen, weil er im Mannlehenweg von einer Polizeistreife kontrolliert wurde und sich hierbei herausstellte, dass er unter dem Einfluss von Drogen seinen Pkw lenkte. Ein weiterer Autofahrer wurde in der Kronacher Straße gestoppt. Er war noch immer mit einem ausländischen Führerschein unterwegs, obwohl er seit zwei Jahren in Deutschland lebt. pol