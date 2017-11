Autofahrer kommt zu weit nach rechts

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall im Zeiler Stadtteil Ziegelanger. Das Geschehen spielte sich am Sonntagabend gegen 19 Uhr mitten im Dorf ab. Ein 83-Jähriger war mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Zeil unterwegs. Dabei kam er zu weit nach rechts. Der Wagen des 83-Jährigen prallte gegen das Heck des geparkten Wagens einer 47-jährigen Frau. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An beiden Fahrzeugen dürfte vermutlich Totalschaden entstanden sein.