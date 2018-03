Autofahrer hat einen Schutzengel

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer bei einem Unfall am Sonntagabend. Gegen 19.15 Uhr fuhr der 38-jährige Mann aus dem nördlichen Kreis Haßberge von Breitbrunn Richtung Ebelsbach. Vor einer Rechtskurve kam er auf das rechte Bankett und das Fahrzeug überschlug sich. Der Pkw blieb auf der linken Seite liegen. Andere Verkehrsteilnehmer öffneten die nach oben gerichtete Beifahrertür, so dass der Verunglückte das Fahrzeug verlassen konnte. Er wurde von einem Ersthelfer in die nächste Ortschaft gebracht und wollte sich von dort aus um die Bergung des Autos kümmern. Die Polizei wurde ebenfalls eingeschaltet; zwei Streifen aus Haßfurt und Ebern suchten den Fahrer. Die Polizisten wurden nach wenigen Minuten fündig. Ein Alkoholtest ergab bei dem 38-Jährigen einen Wert von 1,38 Promille. Bei der Blutentnahme gestand er den Beamten auch noch, dass er keinen Führerschein mehr besitzt. Dem alkoholisierten Unfallfahrer attestierten die behandelnde Ärztin und die Polizisten einen "Schutzengel". Er hat lediglich leichte Hautabschürfungen und eine Schulterprellung erlitten. Es meldete sich ein weiterer Verkehrsteilnehmer. Er gab an, dass er durch die Fahrweise des Mannes gefährdet worden sei. Die Feuerwehr Breitbrunn sicherte die Unfallstelle ab.