Autofahrer gefährdet Feuerwehrmann

Beim Faschingsumzug in Untererthal wurde die Brückenauer Straße vorübergehend von der Feuerwehr gesperrt. Einem 65-jährigen Autofahrer, der von Hammelburg kommend durch Untererthal fahren wollte, dauerte das offensichtlich zu lange. Deshalb fuhr er auf dem Radweg auf die Absperrung zu. Nachdem er kurz gewartet hatte, fuhr er über eine Pylone. Den dort stehenden Feuerwehrmann schob er etwa einen Meter weit zurück. Nachdem der Feuerwehrmann den Fahrer angeschrien hatte, hielt er doch an und setzte wieder zurück.

Verletzt wurde der Feuerwehrmann bei dem Vorfall nicht. Auf den Autofahrer kommt nun aber eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Nötigung zu, meldet die Polizei. pol