Autoemblem beschädigt

Von einem Daimler-Chrysler, der in der Nacht zum Mittwoch auf dem Parkplatz der Bettelseehalle in der Max-Brose-Straße abgestellt war, brach ein Unbekannter den Mercedesstern ab. Zudem hinterließ er eine Delle in der Motorhaube. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Wem ist eine verdächtige Person aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel. 0951/9129-310.