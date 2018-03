Auto zu hoch, Brücke zu tief

Die Durchfahrt der Bahnunterführung am Eichelsee hat schon mancher fals eingeschätzt. Nun kam es am Freitag um 10.45 Uhr erneut zu einem Unfall, wie die Polizei in Haßfurt berichtet. Der 36-jährige Fahrer eines Kleintransporters war auf der Augsfelder Straße in Richtung Ziegelbrunn unterwegs, als er an der Bahnunterführung die Fahrzeughöhe seines Kleintransporters offenbar unterschätzte. Jedenfalls passte die Durchfahrtshöhe nicht und er blieb mit seinem Dachaufbau an der Bahnunterführung hängen. Durch die Kollision wurde das Dach des Kleintransporters eingedrückt. Am Fahrzeug entstand 6000 Euro Schaden. Ob an der Bahnunterführung ein Schaden entstanden ist, kann aufgrund der Vielzahl der vorhandenen Altschäden nicht festgestellt werden. red