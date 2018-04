Auto zerkratzt: Zeugen gesucht

In der Zeit von Sonntag, 18.30 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, zerkratzte ein bisher unbekannter Täter in der Schützenstraße einen dort ordnungsgemäß abgestellten blauen Audi mit Firmenaufschrift. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, in Verbindung zu setzen. pol