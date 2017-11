Auto wird verkratzt

Eine 32-jährige Frau machte am Donnerstagmorgen eine für sie sehr ärgerliche Entdeckung. Die Frau hatte am Mittwochnachmittag ihr Auto, einen schwarzen Ford Galaxy, in der Hauptstraße in Weidhausen abgestellt. Als sie am Donnerstagmorgen wieder wegfahren wollte, entdeckte die Frau, dass die Beifahrerseite ihres Wagens verkratzt war. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1500 Euro, teilt die Polizeiinspektion in Neustadt mit. red