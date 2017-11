Auto war nicht zugelassen

Mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug und ohne Kennzeichen unterwegs war am Sonntag um 19.50 Uhr ein 32-Jähriger in der Ebersdorfer Kanterstraße. Bei einer Kontrolle des Autofahrers wehte den Beamten eine kräftige Alkoholfahne entgegen, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Ein Alkotest erbrachte einen Wert von 2,06 Promille. Die Ordnungshüter stellten den Opel verkehrssicher ab und nahmen den 32-Jährigen zu einer Blutentnahme ins Coburger Klinikum mit.



Gleich mehrere Delikte

Der Rumäne, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen vierstelligen Eurobetrag bei der Polizei zur Sicherung des Strafverfahrens hinterlegen. Die Polizeiinspektion Coburg ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Führerschein, eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz, eines Vergehens nach dem Kraftfahrt- und Steuergesetz sowie eines Zulassungsverstoßes. red