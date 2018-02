Auto verkratzt und dann verschwunden

Am Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, wurde ein auf dem Netto-Parkplatz abgestellter Opel Corsa von einem Unbekannten am vorderen linken Kotflügel verkratzt. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei nicht von einem Verkehrsunfall aus. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Rufnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen. pol