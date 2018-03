Auto rutscht gegen Hausecke

Die erneuten winterlichen Straßenverhältnisse waren am Sonntag, kurz vor vier Uhr in der Früh, nicht folgenlos. Ein 24-jähriger Mann war mit seinem Pkw in Trimberg unterwegs. Er rutschte auf der glatten Fahrbahn mit seinem Fahrzeug, trotz langsamer Fahrweise, gegen die Ecke eines Hauses in der Brückenstraße. Am Auto des 24-Jährigen entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. An der Hausfassade wurde der Putz beschädigt. pol