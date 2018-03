Auto rutscht bei Glätte auf Gegenfahrbahn

Am Dienstag fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Opel auf der B 85 von Steinbach am Wald in Richtung Ludwigsstadt. Auf Höhe "Leinemühle" verlor er aufgrund von Schneematsch die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Glücklicherweise kam ihm kein Fahrzeug entgegen, so dass er "lediglich" mit der Leitplanke kollidierte. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 3500 Euro. pol