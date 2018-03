Auto rollte Hang hinunter

Am Sonntag machte sich ein im Güßgraben geparkter Pkw selbstständig. Da der Fahrer an der abschüssigen Straße weder einen Gang eingelegt noch die Handbremse richtig angezogen hatte, setzte sich das Auto in Bewegung und kam von der Fahrbahn ab. Es durchquerte eine Grünanlage und eine Hecke, die zum Teil abgerissen wurde. Die Fahrt führte eine weitere Böschung hinab und über die Parkstraße, wo das Auto in der nächsten Hecke an einem Streugutkasten zum Stehen kam. Der Gesamtschaden wurde auf 3500 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. pol