Auto rammt Krankenfahrstuhl

Bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag wurde ein 67-Jähriger am Kopf verletzt und musste ins Krankenhaus. Der Geschädigte fuhr zur Unfallzeit mit seinem motorisierten Krankenfahrstuhl auf der Erlanger Straße. Die 21-jährige Unfallverursacherin kam in diesem Moment mit ihrem Auto hinter ihm angefahren und konnte offensichtlich nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sie selbst blieb unverletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.