Auto landet in Schaufenster

Am frühen Sonntagmorgen kam eine 26-jährige Audi-Fahrerin aus der Schweiz beim Abbiegen von der Kirschäckerstraße in die Kärntenstraße auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und landete schließlich in der Schaufensterscheibe eines dortigen Autohauses. Die Fahrerin und ihre beiden Begleiterinnen blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der Unfallverursacherin Alkoholeinfluss fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,84 Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg musste die 26-Jährige eine Sicherheitsleistung im mittleren vierstelligen Bereich erbringen. Der Schaden an Schaufenster und Pkw beläuft sich laut Polizei auf rund 15 000 Euro. red