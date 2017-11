Auto landet im Straßengraben

Totalschaden entstand an einem Auto bei einem Unfall auf der Strecke zwischen Mechenried und Uchenhofen. In der Nacht zum Sonntag war ein 25-Jähriger von Mechenried Richtung Uchenhofen unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang von Mechenried kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto rutschte in den Straßengraben, überfuhr einen asphaltierten Feldweg und blieb in einem weiteren Straßengraben liegen. Ein Zeuge bemerkte den Pkw im Graben und meldete dies der Polizei. Beim Eintreffen der Streife war der Fahrer jedoch nicht vor Ort. Die Feuerwehr Mechenried zog das Fahrzeug aus dem Graben und band das ausgelaufene Öl ab. Eine Nachfrage bei den regionalen Taxiunternehmen ergab, dass der 26-Jährige vom Unfallort nach Haßfurt gefahren worden war. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die polizeilichen Ermittlungen laufen noch.