Auto landet auf dem Dach

Ein 20-Jähriger ist am Mittwoch gegen 7.15 Uhr mit seinem Auto in einer Rechtskurve beim Kupferberger Steinbruch ins Schleudern geraten. Dabei verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, dieses landete im Straßengraben, überschlug sich und kam anschließend auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Er wurde leicht verletzt ins Klinikum Kulmbach gebracht. Die Feuerwehren aus Kupferberg und Ludwigschorgast waren mit etwa 20 Mann im Einsatz. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von etwa 5000 Euro. pol