Auto kracht rückwärts gegen Baum

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Kreisstraße FO 26 zwischen Bräuningshof und Langensendelbach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei Forchheim mitteilt, kam ein 18-jähriger Autofahrer, der in Richtung Bräuningshof fuhr, wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Kreisstraße ab und geriet ins Schleudern. In einem Waldstück prallte er mit einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometer rückwärts gegen einem Baum. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Autofahrer verletzt ins Krankenhaus nach Erlangen gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Langensendelbach und Forchheim waren vor Ort, um den Verkehr zu regeln. Foto: News5/Merzbach