Auto kracht mit Traktor zusammen

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Audi und einem Traktor ist es am Freitagabend nahe der Kreisgrenzen zwischen den Landkreisen Haßberge und Schweinfurt gekommen. Sowohl der 20-jährige Traktorfahrer, wie auch der Fahrer und die Beifahrerin des Audi erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus, berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken.

Der 20-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit seinem Traktor von Donnersdorf in Richtung Gerolzhofen unterwegs und wollte an einer Einmündung links auf einen Feldweg abbiegen. Laut Zeugenaussagen blinkte der Traktorfahrer ordnungsgemäß. Der nachfolgende Fahrer des Audi überholte bereits einen Pkw und wollte offensichtlich auch den Traktor mit Anhänger überholen. In der Folge kollidierte der Pkw mit der Vorderachse des Traktors und schleuderte von der Straße. Der Audi überschlug sich und kam neben der Straße auf dem Dach zum Liegen. Dabei erlitten sowohl der 29-jährige Fahrer als auch die 25-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Den Fahrer des Traktors brachte der Rettungsdienst ebenfalls mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Für die Bergung des Audi musste ein Kran angefordert werden und die Straße aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten für rund drei Stunden gesperrt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Gerolzhofen.