Auto in Forchheim verkratzt

Von Freitagabend auf Samstagmorgen hat ein bis dato Unbekannter einen geparkten Pkw der Marke Honda in der Äußeren Nürnberger Straße in Forchheim mutwillig beschädigt. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verkratzte er die gesamte rechte Fahrzeugseite. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Die Polizei in Forchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.