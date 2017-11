Auto in der Kanalstraße angefahren

Einen Sachschaden von circa 1000 Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer an einem in der Kanalstraße in Forchheim geparkten blauen Audi eines 27-Jährigen verursacht. Dieser hatte seinen Pkw am Mittwochmorgen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt und bemerkte um etwa 17 Uhr den Schaden am Kotflügel vorne links. Hinweise auf den Flüchtigen erbittet die Polizei Forchheim.