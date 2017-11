Auto gerammt und dann erst mal in die Disko

Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht kommt auf einen 21-jährigen Discobesucher zu, der in den frühen Morgenstunden des Mittwochs einen geparkten Pkw angefahren hat. Der Unfallverursacher hatte mit seinem BMW beim Einparken einen anderen BMW beschädigt. Im Anschluss daran war er mit seinem Bekannten in die Disco gegangen. Der Vorfall war von einem Zeugen beobachtet worden, der später die Polizei verständigte. Auf der Anfahrt zur Unfallaufnahme kam der Streifenbesatzung das unfallverursachende Fahrzeug entgegen. Bei der Kontrolle saß der Unfallverursacher auf dem Beifahrersitz. Ein Alkotest bei ihm ergab 1,24 Promille, was eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins zur Folge hatte. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 3000 Euro geschätzt. Als weiterer Zeuge kommt möglicherweise noch ein Taxi-Fahrer in Betracht, der gebeten wird, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/ 9129-310 zu melden.