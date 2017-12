Auto erfasst Fußgänger

Ein 72-jähriger Rentner war am späten Dienstagnachmittag zu Fuß mit seinem Fahrrad von Kauernhofen nach Rettern unterwegs, als sich ein 63-Jähriger mit seinem Auto von hinten näherte und den am Wegesrand laufenden Fußgänger aufgrund seiner dunklen Kleidung übersah und erfasste. Der Fußgänger wurde hierdurch in den angrenzenden Graben geschleudert.

Glücklicherweise wurden bei der anschließenden ärztlichen Behandlung des 72-Jährigen im Krankenhaus keine schwereren Verletzungen festgestellt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro, wie die Polizei Forchheim berichtet. pol