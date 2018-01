Auto beschädigt und Zettel aufgeklebt

Zu einer Sachbeschädigung an einem Auto ist es bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Forchheim gekommen. Ein 54-jähriger Daimler-Benz-Fahrer hatte festgestellt, dass sein Firmenfahrzeug, welches er in der Bergstraße auf seinem Privatparkplatz abgestellt hatte, durch einen unbekannten Täter am Kofferraum und am Tankdeckel beschädigt wurde. Dieser klebte auch noch einen Zettel mit der Aufschrift "das ist ein Gehweg, kein Behindertenparkplatz" auf die Windschutzscheibe. Der verursachte Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Täterhinweise erbittet die Polizei Forchheim unter Telefon 09191/7090-0.