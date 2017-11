Auto beschädigt und weggefahren

Ein in der Theresienstraße auf Höhe Haus-Nr. 7 geparkter Pkw wurde am Dienstag zwischen 15.07 Uhr und 15.45 Uhr angefahren und beschädigt. Das verursachende Fahrzeug war von der Ludwigstraße in Richtung Maxstraße gefahren und hatte dabei den linken Außenspiegel des schwarzen BMW 320d touchiert. Das Spiegelgehäuse klappte nach vorne um, und das Spiegelglas fiel zu Boden. Der Sachschaden wird auf circa 200 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel.: 0971/ 714 90 zu melden. pol