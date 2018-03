Auto beschädigt und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrer hat mit seinem Fahrzeug auf dem Parkdeck eines Kaufhauses in Euerdorf einen Audi angefahren. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die Unfallzeit am Dienstag liegt zwischen 14 Uhr und 15.15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 09732/9060 entgegen. pol