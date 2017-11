Auto beim Abbiegen übersehen

Eine 54-jährige Nürnbergerin, die mit ihrem Auto den untergeordneten Wehrwiesenweg (Kreis Erlangen-Höchstadt) in Richtung Westen fuhr, hat an der Einmündung in die Staatsstraße 2243 (Weiher - Kalchreuth) beim Linksabbiegen eine vorfahrtsberechtigte 46-jährige Autofahrerin aus Lauf übersehen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von insgesamt 8500 Euro entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.