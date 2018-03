Auto auf Parkplatz am Bahnhof angefahren

Von Donnerstag bis Freitag parkte eine 46-Jährige ihren schwarzen Ford Focus auf dem Parkplatz am Bahnhof. Als sie von ihrer Geschäftsreise wieder kam, stellte sie an ihrem Pkw einen Unfallschaden an der Stoßstange hinten links fest. Ein Verursacher hat sich allerdings weder bei ihr noch bei der Polizei gemeldet. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise unter 09573/2223-0.