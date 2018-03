Auto angefahren und geflüchtet

Einen geparkten Audi beschädigte ein unbekannter Autofahrer mit seinem Wagen am Freitagvormittag in der Zeit zwischen 7.30 und 9 Uhr auf einem Parkplatz an der Nassach in Haßfurt. Dort hatte eine Anwohnerin ihr Fahrzeug abgestellt, wo später der Unfallverursacher gegen die rechte Vorderseite stieß und flüchtete. Dabei hinterließ sein Fahrzeug einen roten Fremdfarbabrieb. Der Schaden an dem geparkten Pkw beträgt 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Telefon 09521/9270 entgegen.