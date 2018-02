Auto angefahren und geflüchtet

Ein noch Unbekannter hat in der Anna-Felbinger-Straße in Gasseldorf am Freitagvormittag einen blauen VW Golf angefahren, wodurch einer 18-Jährigen ein Schaden von circa 1000 Euro entstanden ist. Da sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, werden Ermittlungen wegen Unfallflucht geführt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ebermannstadt unter der Telefonnummer 09194/7388-0. pol