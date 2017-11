Auto angefahren und geflüchtet

Ein Skoda-Fahrer stellte seinen Pkw in der Zeit von Montag, 10.30 Uhr, bis Dienstag, 9 Uhr, auf einem Parkplatz an der oberen Stadtmauer ab. In dieser Zeit wurde das Auto vermutlich von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei, Tel.: 09732/9060. pol