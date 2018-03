Auto abgewürgt: 5000 Euro Schaden

Ein 80-Jähriger wollte am Donnerstag um 8.10 Uhr mit seinem Pkw an der grün zeigenden Ampel in der Schwürbitzer Straße anfahren und würgte sein Fahrzeug dabei ab. Eine Pkw-Fahrerin dahinter erkannte dies zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5000 Euro.