Auszubildende übernehmen Marktleitung

Drei Wochen eine Filiale in Eigenregie leiten - dieser Herausforderung stellen sich noch bis 24. Februar insgesamt 55 Auszubildende der Regionalgesellschaft Adelsdorf des Unternehmens Aldi Süd. Bei dem Projekt "Azubis leiten eine Filiale" können die Auszubildenden im dritten Ausbildungsjahr unter anderem am Standort "Am Sterzelbach 3" in Haßfurt ihr Wissen anwenden und zeigen, was sie in ihrer Ausbildung gelernt haben. Ganz auf sich allein gestellt sind sie in dieser Zeit nicht. Die erfahrene Filialleiterin Sandra Martyniuk steht im Hintergrund bereit und unterstützt ihre Schützlinge, sollten sie einmal nicht weiter wissen. Über das Projekt informierte das Unternehmen am Dienstag unsere Zeitung.



Schon Erfahrungen

Die Verantwortung, die die Azubis übernehmen, ist den Firmenangaben zufolge groß und zunächst einmal ungewohnt. Ein Sprung ins kalte Wasser ist der vorübergehende Positionswechsel aber nicht, denn die Auszubildenden haben sich im Alltagsgeschäft und in intensiven Seminaren vorbereitet. Viele Vorgänge beherrschen sie routiniert, zum Beispiel die Warenannahme und -bereitstellung, die ordnungsgemäße Lagerung und das Kassieren. Nun kommt zwar als Königsdisziplin noch die Gesamtleitung der Filiale dazu, doch die erprobten Team-Player schreckt das nicht ab.



Jedes Jahr

Mit dem jährlich stattfindenden Projekt hat die Unternehmensgruppe nach eigener Darstellung "schon gute Erfahrungen" gemacht. Es ist mittlerweile fester Bestandteil der Ausbildung. "Unsere Azubis übernehmen von Beginn an vielfältige Aufgaben. Wir bestärken sie darin, eigenverantwortlich zu arbeiten", sagt der Regionalverkaufsleiter Andreas Larbig. "Wenn wir ihnen im letzten Ausbildungsjahr auch einmal die Leitung einer Filiale übergeben, ist das eine große Aufgabe, aber ebenso ein Vertrauensbeweis."

Positives Feedback kommt erfahrungsgemäß auch von den Kunden. Filialleiterin Sandra Martyniuk: "Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch. Gerne können sich Interessierte jederzeit mit unseren Auszubildenden über den Einstieg bei Aldi Süd austauschen", verspricht die Leiterin des Marktes. Das Unternehmen legt großen Wert auf eine solide Ausbildung. red