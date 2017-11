Auszeit für Trauernde

Sozialpädagogin begleitet



Trauern fordert die Betroffenen oft über die eigenen Kraftgrenzen hinaus. Die Beratungsstelle für Menschen in Trauer der Christian Presl-Stiftung Bad Kissingen organisiert deshalb für Samstag, 25. November, einen Wohlfühl- und Entspannungstag.Damit sie sich einmal bewusst Zeit für sich nehmen und sich selbst etwas Gutes tun können. Die Begegnung und das Zusammensein mit anderen Trauernden kann ebenfalls wohltuend und hilfreich für die eigene Trauerarbeit sein.Der Wohlfühl- und Entspannungstag findet in der Klinik Bavaria statt und geht von 10 bis 17 Uhr. Cornelia Weber, Dipl. Sozialpädagogin begleitet durch den Tag. Für die Verpflegung ist gesorgt. Wer teilnehmen möchte, kann die Presl-Stiftung mit einer Spende entsprechend ihrer eigenen finanziellen Möglichkeiten unterstützen.Eine verbindliche Anmeldung ist bis Donnerstag, 16. November, möglich. Weitere Informationen gibt es bei der Beratungsstelle für Menschen in Trauer der Christian Presl-Stiftung, Tel.: 0971/699 190 70 und im Internet unter www.christian-presl-stiftung.de