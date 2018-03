Auszeit für pflegende Angehörige

Das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Bad Kissingen, veranstaltet für pflegende Angehörige am Mittwoch, 4. April, von 14 bis 16 Uhr in das BRK-Haus "mehr Leben", Am Steingraben 6, einen Angehörigen-Nachmittag. Für pflegebedürftige Angehörige, die mitkommen möchten, wird eine Betreuung angeboten. Bei dieser Veranstaltung wird den Teilnehmern Zeit gegeben, um neue Kraft zu sammeln. Die Gruppe wird durch Fachkräfte begleitet, die für Problemerörterungen und Fragen zur Verfügung stehen. Anmeldungen sind bis spätestens Dienstag, 3. April, möglich unter Tel.: 0971/727 22 01. sek