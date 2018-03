Das Bürgerzentrum lädt alle Frauen ein, im Alltag innezuhalten und sich nur um sich zu kümmern. Es erwarten sie einfache Anregungen für Pausen im Alltag. Nächster Termin für die Veranstaltung "Auszeit - 90 Minuten nur für mich" ist am Dienstag, 27. März, von 17 bis 18.30 Uhr in Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus in der Paul-Keller-Straße 17 in Forchheim. Anmeldungen sind erbeten bis Donnerstag, 22. März, unter der Telefon 09191/6155287. red