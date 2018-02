Auszeichnungen am laufenden Band - und einer ist seit 70 Jahren als Sargträger tätig

Bürgermeister Carsten Joneitis (SPD) gab beim Neujahrsempfang der Gemeinde Oberhaid einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr. Darin hob er besonders die Erschließung des Neubaugebietes "Mahlrain-Nord", die Errichtung des Kinder-, Jugend- und Kulturzentrums als Anbau an der Schule, die Kanalsanierung in Staffelbach und die beauftragte Machbarkeitsstudie für die Alte Mühle in Oberhaid hervor.

Besondere Höhepunkte für Oberhaid waren die Silbermedaille beim Bezirksentscheid des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" und die Auszeichnung mit dem Sonderpreis für das generationenübergreifende Modell zur Verbesserung von Lebensqualität und sozialer Teilhabe. Aber auch im neuen Jahr stehen für die Gemeinde wieder große Herausforderungen bereit. So zum Beispiel der Anbau einer Kinderkrippe an der Kindertagesstätte "Maria Hilf" und am Kindergarten "Regenbogen" sowie die Neuanschaffung eines Mannschaftswagens für die Feuerwehr Staffelbach.

Dass Oberhaid eine musikalische Hochburg ist, bewiesen einmal mehr die beiden Musikvereine. Für ihre ausgezeichneten Erfolge beim Wertungsspiel 2017 ehrte Joneitis das Nachwuchsorchester vom Blasmusikverein Oberhaid sowie das Schülerorchester "Teenstruments" und das Hauptorchester vom JBO "Eintracht" Oberhaid. Auch beim Solo/Duo-Wettbewerb "Concertino" 2016/2017 des Bayerischen Blasmusikverbandes waren junge Musiker erfolgreich. Vom Blasmusikverein Oberhaid nahmen die Schwestern Tina, Annika und Julia Baum sowie die Geschwister Johanna und Felix Krug teil. Die drei Schwestern und Johanna Krug erreichten als Solistinnen ausgezeichnete Erfolge beim Bezirks-, Verbands- und Landesentscheid. Im Duo-Wettbewerb erzielten Annika und Julia Baum (Holz-Duo) sowie Johanna und Felix Krug (Blechbläser-Duo) ebenso auf allen drei Ebenen Erfolge. Im gleichen Wettbewerb wurde Julie Minke vom JBO "Eintracht" als Solistin jeweils beim Bezirks- , Verbands- und Landesentscheid ausgezeichnet.

Kim Böhnlein aus der Grundschule Oberhaid war bei der oberfränkischen Mathematik-Meisterschaft 2017 in der ersten Runde "Bester Junge der vierten Klassen". Lea Rabsch aus Oberhaid bestand den Schulabschluss zur Mittleren Reife an der Hans-Schüller-Mittelschule Hallstadt als Schulbeste. Nino Pfister aus Staffelbach erhielt für hervorragende Leistungen in der Abschlussprüfung zum "Geprüften Wirtschaftsfachwirt" den Meisterpreis der Staatsregierung. Erfolgreich war die Jugendfeuerwehr Oberhaid, die beim Kreisjugendleistungsmarsch 2017 des Landkreises Bamberg und beim Bezirksjugendleistungsmarsch den ersten Platz belegte.

Für ihr Engagement im Vereinsleben geehrt wurden vom RSC Concordia Oberhaid Herbert Sauer für 25 Jahre Sportwart in der Kegelabteilung und Jochen Eichhorn für 25 Jahre Schiedsrichterwart in der Basketballabteilung sowie Gabi Stark, die vor 25 Jahren das Theaterspielen wieder ankurbelte und seitdem Abteilungsleiterin der Theatergruppe ist.

Ehrenamtlichen Dienst leistet seit über 40 Jahren Herbert Stöcklein für die Pfarrgemeinde Oberhaid. Großen Beifall erhielt Alois Genslein (89), der, seit er nach dem Krieg nach Hause gekommen ist, als Sargträger tätig ist, das heißt seit 70 Jahren. red