Auszeichnung für die Besten ihrer Klasse

In einer Feierstunde an der Jakob-Preh-Berufsschule wurden die Klassenbesten der diesjährigen Abschlussklassen mit Urkunden und Präsente ausgezeichnet.

Für ihre hervorragenden schulischen Leistungen während der Ausbildungszeit als jeweils Klassenbester, wurde ihnen vom Schulleiter Kurt Haßfurter und der Vorsitzenden vom Freundes- und Förderkreis, Hildegard Steinhardt, ein Präsent und eine Urkunde überreicht. Sie sprachen den Preisträgern ihre Anerkennung und Hochachtung zu diesem tollen Ergebnis aus.

Einer der Preisträger war Lukas Reder aus Mellrichstadt, der seine Ausbildung zum Elektroniker bei Siemens in Bad Neustadt absolviert hat und als Klassenbester mit einem Notendurchschnitt von 1,0 ausgezeichnet wurde.

Darüber hinaus wurden auch die "Abgänger" geehrt, die im Abschlusszeugnis eine Note von 1,5 oder besser erreicht haben. Ihnen wurde eine Anerkennungsurkunde der Regierung überreicht. Folgende ehemalige Siemens-Azubis konnten stolz auf ihr Ergebnis sein: Klaus Bauer (Bad Königshofen), Andreas Denner (Kleinwenkheim), Jan Murk (Bad Kissingen) und Niklas Walter (Unterweißenbrunn).

Sehr erfreut zeigte sich Ausbildungsleiter Helmut Hornung über die Auszeichnungen an seine Siemens-Azubis. Diese Leistungen und Ehrungen seien auch eine Bestätigung für die hervorragende Ausbildung bei Siemens in Bad Neustadt. "So ein Ergebnis kann sich sehen lassen", so Ausbildungsleiter Helmut Hornung. red