Auswärtssieg zum Auftakt

Mit einem knappen 65:59-Sieg in Heidelberg bei den Junior Baskets Rhein-Neckar (5.) sind die U16-Basketballer der Regnitztal Baskets in die Relegationsrunde 3 der Jugend-Bundesliga (JBBL) gestartet. Kevin Kositz, der Trainer des Tabellenführers, konnte auf seinen kompletten zwölf Mann starken Kader zurückgreifen. Gegen die Junior Baskets aus Heidelberg hatten die jungen Strullendorfer das Hinspiel bereits deutlich gewonnen, so dass die Brose-Youngsters entsprechend motiviert aufliefen. Die Partie bei der U16 des USC Heidelberg verlief zunächst ausgeglichen, nach den ersten zehn Minuten stand es 18:18. Im zweiten Viertel blieben die Gäste fokussiert und schafften es besonders durch Paul Guck und Jakob Kessler, sich einen Vorsprung zu erarbeiten. Kessler führte clever Regie. Zur Pause lagen die Talente aus Oberfranken mit 36:28 in Front. Die Heidelberger zeigten sich nach dem Seitenwechsel deutlich wacher, so dass das Spiel offen blieb. In dieser Phase übernahm auch der jüngere Jahrgang in der Kositz-Mannschaft viel Verantwortung, was dem Spiel der Regnitztal Baskets zugutekam. Eng verlief auch der letzte Spielabschnitt, denn die erstarkten Heidelberger ließen sich nicht abschütteln und blieben auf Schlagdistanz. Nach 40 Minuten aufopferungsvollen Kampfes sicherten sich die Brose Youngsters mit 65:59 den Sieg und feierten den ersten Erfolg in der Relegation. la

Regnitztal Baskets: Guck (16), Kessler (10), Heinrich (10), Worthy (7), Lang (7), Radina (6), Eichelsdörfer (4), Stephan (3), Böhm (2), Smith, Dull, Körber