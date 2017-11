Auswärtsaufgaben für Litzendorfer und die Strullendorfer

Am Sonntag um 14 Uhr sind die Basketballer der BG Litzendorf (5.) in der 2. Regionalliga Nord bei den Dresden Titans II (9.) gefordert. Nach einem spielfreien Wochenende ist auch das Tabellenschlusslicht Regnitztal Baskets wieder im Einsatz. Das Team der Trainer Kevin Kositz und Andreas Finsinger gastiert am Samstag (14 Uhr) bei den Niners Chemnitz II (2.).

Dresden Titans II -

BG Litzendorf

Nach zwei Niederlagen in Folge wollen die Jungs von Trainer Alex Sandyk wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Die Fehler der 63:69-Derbypleite gegen Bayreuth wurden analysiert und sollen schnellstmöglich abgestellt werden. Die schwache Freiwurfquote und die Anzahl an Ballverlusten waren ein Grund für den Misserfolg der BGL. Die Dresdner sind durchwachsen in die Saison gestartet und stehen auf Platz 9 der Tabelle. Beide Teams haben allen Grund, die Partie mit hoher Konzentration und Intensität anzugehen. Die Litzendorfer sind am Sonntag voraussichtlich ersatzgeschwächt.

Niners Chemnitz II -

Regnitztal Baskets

Die ProA-Reserve der Sachsen überzeugte mit vier Siegen in fünf Spielen bislang. Leon Hoppe, Arne Wendler, Andrew Louis Jones und Robin Mihalyi treffen im Schnitt zweistellig. Unterstützung kommt von Maurice Barendt, Leon-Bastian Lath und Aaron Kayser. Für die Regnitztal Baskets heißt es, nach dem ersten Sieg in dieser Saison gegen den USC Leipzig (68:67) fokussiert zu bleiben. Dass dies als aktueller Tabellenletzter keine leichte Aufgabe wird - besonders auf fremdem Parkett - ist den jungen Basketballern von Cheftrainer Kositz bewusst: "Für uns ist es wichtig, das viele Potenzial, das wir in der Mannschaft haben, permanent abzurufen, und nicht nur punktuell. Bislang machen wir Schritte in die richtige Richtung, dürfen mit dem Ergebnis allerdings noch längst nicht zufrieden sein." lr/la