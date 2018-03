Die Ausstellungseröffnung "Screenshots - verfremdete Naturfotografie" des Rhöner Naturinterpreten und Fotokünstlers Jürgen Holzhausen findet am Mittwoch, 21. März, im Biosphären-Zentrum "Haus der Langen Rhön" statt. Beginn ist um 19 Uhr. Der Künstler nimmt den Besucher mit auf eine psychedelische Reise in die Makrofotografie. Durch seine Bearbeitung am Computer arbeitet Holzhausen bisher Verborgenes heraus und überrascht den Betrachter. sek