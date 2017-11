Ausstellung von Kinderideen zu neuen Kikibu-Plakaten

"Komm auch du!" lautet der Slogan zum neu gestalteten Kikibu-Logo (Kissinger Kinderbus). Das haben sich die Kinder nicht zwei Mal sagen lassen: Sie eroberten mit Spielgeräten aus dem Spielbus das Landratsamt Bad Kissingen. Kein Problem, denn alle Kinder, die durch ihre kreativen Ideen an der Entstehung des neuen Plakats mitgearbeitet haben, waren zur Präsentation im Lichthof eingeladen.

Schülerinnen und Schüler im Landkreis waren dazu aufgerufen, dem Kikibu nach fast 38 Jahren ein neues Design zu geben. Der Auftrag lautete: Was verbindet ihr mit dem Kikibu, und wie soll das Gesicht des Busses auf den Plakaten in Zukunft gestaltet sein? Es wurde fleißig gemalt, gereimt und gedichtet. Festgehalten haben die kleinen Künstler ihre Ideen auf Papier - egal ob mit Bunt-, Filzstift oder dem Wassermalkasten. Über 70 Vorschläge kamen zusammen.

Mitgemacht hatten Klassen aus der Mittelschule Maßbach, der Mittelschule Bad Brückenau, der Einhard-Grundschule Euerdorf, der Realschule sowie der Sinnberg-Grundschule Bad Kissingen. Auch Elias hat mitgemacht: "Ich finde es toll, was man mit den Spielsachen aus dem Spielbus alles machen kann, und dass er überall mal Halt macht", meinte er.

Bei den Schülern bedankte sich der stellvertretende Landrat Emil Müller. "Herausgekommen ist nicht nur ein tolles neues Plakat, sondern eine Vielzahl fantasievoller Bilder", sagte er.

Tina Metz von Pro Jugend erklärt, dass das neue Design aus verschiedenen Ideen entstanden ist. So bunt wie die Spielwelt des Kikibu, ist jetzt auch die neue Außendarstellung. Gerd Knecht, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft für Spielmobile, freut sich über das lange Bestehen. "Das ist vor allem auf die engagierten Mitarbeiter zurückzuführen und der Politik, die ein offenes Ohr für die Jugendarbeit hier im Landkreis Bad Kissingen hat", kommentierte er. Die Bilder sind ab sofort bis Mittwoch, 29. November, im Lichthof des Landratsamts zu sehen. red