Ausstellung verschiebt sich

Die Ausstellung über die Familie Fischer in Bad Königshofen verschiebt sich um eine Woche auf Sonntag, 26. November.

Bei der Ausstellung werden gleichzeitig zwei Bücher unter dem Thema "Für Volk und Vaterland opfert die Witwe Theresia Fischer aus Königshofen im Grabfeld ihre drei Söhne" vorgestellt.

Auf mehr als 300 Seiten rollte der Großwenkheimer Erich Fries die leidvolle Geschichte von Paul, Heinrich und Adolf Fischer auf. Erschütternde Briefe an die Mutter, die nach und nach alle drei Söhne verlor. In zwei Bänden hat Erich Fries akribisch die Geschichte der Familie Fischer aufgearbeitet.



Im Kulturarsenal

Diese werden im Zusammenhang mit einer Ausstellung am Sonntag, 26. November, um 11.15 Uhr im Kulturarsenal Darre in Bad Königshofen vorgestellt. sek