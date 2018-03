Ausstellung und Infoveranstaltung beleuchten die Zukunft der Bauabfälle

Nachhaltiges Bauen, Ressourceneffizienz, Umweltschutz - in der Bau- und Abfallwirtschaft sind das schon seit vielen Jahren zentrale Themen. Aber wo genau gibt es Handlungsbedarf? Am Mittwoch, 28. März, findet im Rahmen der Wanderausstellung "Ressourceneffizienz - weniger ist mehr" eine Informationsveranstaltung statt. Bauabfälle stellen die mit Abstand größte Masse an Abfall in Deutschland dar. In der Informationsveranstaltung sollen Impulse für die künftige Vorgehensweise in der Bau- und Abfallwirtschaft vorgestellt werden. Das Programm beginnt um 18.15 Uhr. Zunächst werden die Wanderausstellung "Ressourceneffizienz" und das neue EDV-Labor am Campus Design der Hochschule Coburg vorgestellt. Anschließend referiert Barbara Dennerlein vom Ressourceneffizienz-Zentrum Bayern (REZ) zu ressourceneffizientem Handeln in Bayern, danach Markus Weber, Dozent für Bauingenieurwesen an der Hochschule Coburg, über ressourceneffizientes Planen und Bauen. Die Veranstaltung findet an der Hochschule Coburg im Neubau der Fakultät Design, Am Hofbräuhaus 1a, im Raum D1-009 (Audimax) statt. Der Eintritt ist frei. Interessenten melden sich bitte per E-Mail bei Prof. Markus Weber unter markus.weber@hs-coburg.de an. red