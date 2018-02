"Wonnen meines Alltags" heißt die Ausstellung von Monika Jochum-Wilhelm vom 17. Februar bis 17. April in der Stadtbücherei Forchheim. Vernissage ist am Samstag um 11 Uhr.

Was macht eine Frau, wenn sie nach langer Berufstätigkeit Zeit hat? Sie genießt die "Wonnen des Alltäglichen" und beginnt zu malen. Motive findet Monika Jochum-Wilhelm in Nah und Fern: die Blumen im Garten, Gefäße im Haus, der Blick aus dem Fenster, ihre Lesekreisfreundinnen, Eindrücke von einer Nordseereise.

Sie experimentiert mit vielen Techniken wie Monotypien, Collagen, vor allem aber malt sie in Acryl. Entstanden sind Bilder, die beim Betrachter Lebensfreude und Phantasie entstehen lassen sollen. Die neue Ausstellung in der Stadtbücherei Forchheim ist bis 17. April in der Treppenhausgalerie zu sehen. red