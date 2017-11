Am Samstag, 11. November, um 18 Uhr findet in der Galerie Ambiente (Stadtgraben 15) die Eröffnung der Ausstellung "Gente de Cuba - Cuentos de Cuba" statt. Lars Hofmann zeigt dabei 60 Bilder von Kubanern und ihrem Land. Entstanden sind die Fotos auf seiner Reise nach Kuba im Jahr 2012. Ab 19 Uhr wir das "Jazz me Trio" für musikalische Unterhaltung sorgen. Die Ausstellung ist bis 10. Dezember zu sehen. Am 19. November um 18 Uhr hält Lars Hofmann einen Vortrag über seine Kuba-Reise. red