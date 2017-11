Außenspiegel wird abgetreten

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag zwischen 23.30 und 2.50 Uhr an einem Seat, der in der Klingenstraße in Knetzgau abgestellt war, den rechten Außenspiegel abgetreten. Außerdem wurde der rechte Scheibenwischer abgebrochen. Am Fahrzeug entstand dadurch ein Schaden von 1000 Euro. red