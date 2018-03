Außenspiegel touchiert

Eine 20-jährige hatte am Montag ihren Opel in der Kapellenstraße auf Höhe einer Versicherungsgesellschaft abgestellt. Ein Zeuge meldete gegen Mittag, dass der linke Außenspiegel des Opels beschädigt war. Ein anderer Verkehrsteilnehmer war offenbar daran hängen geblieben, ohne das zu melden. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0971/ 714 90 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. pol