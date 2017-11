Außenspiegel berührten sich

Ein Mini und ein Mercedes kamen sich am Dienstagmorgen in der Steubenstraße zu nahe, und die Außenspiegel gerieten aneinander. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 120 Euro. Es konnte vor Ort jedoch nicht geklärt werden, welche der beiden Fahrzeugführerinnen gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hatte. pol