Außenspiegel abgetreten?

Der blaue Opel eines 28-Jährigen stand am Donnerstag, in der Zeit von 7 bis 14 Uhr in der Schöffengasse in Althausen. In diesem Zeitraum wurde der linke Außenspiegel des Fahrzeugs von einem bisher unbekannten Täter, vermutlich durch einen Tritt, beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol